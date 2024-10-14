Планшеты Xiaomi лидируют по продажам в России в 2024 году

Китайская компания Xiaomi стала абсолютным лидером продаж планшетов в России за первые девять месяцев 2024 года в количественном выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отечественных ритейлеров.

Так, в МТС планшеты Xiaomi лидируют в количественном выражении с долей в 15%, хотя ещё в 2023 году у компании было 9%. Второе место занимает техника Huawei (13%), замыкает тройку Samsung (10%). В денежном выражении лидерство традиционно удерживает Apple благодаря более высоким ценам на iPad.

В группе компаний «М.Видео-Эльдорадо» привели схожую информацию — лидерами по продажам планшетов в 2024 году стали продукции компаний Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Аналитики отмечают, что достичь лидерства Xiaomi помог релиз среднебюджетных планшетов в России, включая популярную модель Redmi Pad Pro стоимостью около 30 тыс. рублей.

При этом лидерства в денежном выражении Xiaomi пока не достигла из-за отсутствия премиальных моделей в России. Владельцы подобных устройств продолжают покупать планшеты от Apple и Samsung, отмечают эксперты.