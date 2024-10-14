Сборы «Джокера 2» достигли $ 165 млн — фильм уже не окупится

По итогам второй недели проката общие сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» достигли отметки в $ 165 млн. За второй уикенд лента с Хоакином Фениксом и Леди Гагой добавила в общую копилку всего лишь около $ 45 млн, показав одно из худших падений в истории кинокомиксов.

Таким образом, продолжение одного из самых успешных фильмов студии Warner Bros. рискует стать её крупнейшим провалом за годы. Учитывая темпы сборов, второй «Джокер» может не обойти даже провального «Флэша» ($ 271 млн) и куда более бюджетного «Битлджуса 2» ($ 420 млн).

Ранее инсайдеры утверждали, что фильм «Безумие на двоих» обошёлся компании в $ 200 млн, а для окупаемости ленте необходимо заработать около $ 450 млн. До этой отметки сиквел уже не доберётся — всё из-за очень плохих отзывов зрителей и негативного фона вокруг музыкальной основы продолжения.