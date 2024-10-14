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Энтони Хопкинс сыграет в фильме о братьях Мазерати и основании их компании

По данным издания Variety, легендарный актёр Энтони Хопкинс, известный по образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, сыграет в ленте про братьев Мазерати и основание их автомобильной империи.

Хопкинсу достанется роль итальянского финансиста, который выделяет деньги братьям Мазерати.

Снимет картину Бобби Мореско, а её продюсером выступит Андреа Иерволино. По словам продюсера, работать вместе с Хопкинсом — настоящая мечта, поскольку он умелый актёр, который способен «воплощать сложных персонажей».

Работать с Энтони Хопкинсом в актёрском составе — это мечта, ставшая реальностью. Его непревзойдённая способность воплощать сложных персонажей, несомненно, сделает нашу историю лучше. Нам не терпится начать работать с ним.

Другие подробности о кастинге в фильме о братьях Мазерати, съёмки которого скоро начнутся в Болонье, по-прежнему держатся в секрете.