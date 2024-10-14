Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал ЖЫЫЫзнь (2024) от ТНТ с Галустяном: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном от ТНТ
Комментарии

Уже 14 октября стартует сериал «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном. Сериал расскажет о двух первобытных племенах, живущих по соседству. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за выживание. Однажды член одного из племён сбегает в более развитое соседнее поселение — ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жильё и красивую женщину. Но что на самом деле скрывает «красивая картинка», никому неизвестно.

В первый сезон шоу войдёт 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже в конце октября.

Расписание выхода сериала «ЖЫЫЫзнь» от ТНТ

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 октября
2-я серия14 октября
3-я серия15 октября
4-я серия15 октября
5-я серия16 октября
6-я серия16 октября
7-я серия17 октября
8-я серия17 октября
9-я серия21 октября
10-я серия21 октября
11-я серия22 октября
12-я серия22 октября
13-я серия23 октября
14-я серия23 октября
15-я серия24 октября
16-я серия28 октября
17-я серия29 октября
Материалы по теме
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android