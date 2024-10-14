Расписание выхода сериала «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном от ТНТ

Уже 14 октября стартует сериал «ЖЫЫЫзнь» с Михаилом Галустяном. Сериал расскажет о двух первобытных племенах, живущих по соседству. Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их изо дня в день бороться за выживание. Однажды член одного из племён сбегает в более развитое соседнее поселение — ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а дают жильё и красивую женщину. Но что на самом деле скрывает «красивая картинка», никому неизвестно.
В первый сезон шоу войдёт 17 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже в конце октября.
Расписание выхода сериала «ЖЫЫЫзнь» от ТНТ
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 октября
|2-я серия
|14 октября
|3-я серия
|15 октября
|4-я серия
|15 октября
|5-я серия
|16 октября
|6-я серия
|16 октября
|7-я серия
|17 октября
|8-я серия
|17 октября
|9-я серия
|21 октября
|10-я серия
|21 октября
|11-я серия
|22 октября
|12-я серия
|22 октября
|13-я серия
|23 октября
|14-я серия
|23 октября
|15-я серия
|24 октября
|16-я серия
|28 октября
|17-я серия
|29 октября