Харрисон Форд продолжает сниматься в кино ради «человеческого контакта»

Знаменитому голливудскому актёру Харрисону Форду уже 82 года, но он продолжает сниматься в кино. За свою карьеру артист снялся во множестве проектов и в ближайшее время даже не собирается останавливаться.

Как оказалось, немаловажную роль в этом играет то, что актёру просто необходим «человеческий контакт». Актёр получает удовольствие от взаимодействия с другими артистами на съёмочной площадке, поэтому уходить из индустрии он не собирается.

Сниматься в кино — это необходимый для меня человеческий контакт. Мне выпадает возможность придумывать что-то с людьми, обладающими невероятным мастерством и большим опытом… Очень весело работать с такими людьми.

Ближайшим проектом с Харрисоном Фордом станет второй сезон сериала «Терапия». Шоу стартует уже 16 октября на Apple TV+ — в продолжении актёр продолжает играть пожилого психолога, который даёт советы главному герою.