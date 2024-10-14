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Сериал Жвачка (2024) от Premier: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Жвачка» про трагичную историю любви
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Уже 16 октября состоится премьера драматического сериала «Жвачка». Шоу расскажет об отношениях начинающего блогера и девушки из детдома. Гале кажется, что она нашла любовь всей жизни, а для Ромы она всего лишь очередная лёгкая победа. Он готов на любую ложь, лишь бы избавиться от неё, а Галя – на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент всё заходит слишком далеко.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 4 декабря.

Расписание выхода сериала «Жвачка» от Premier

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 октября
2-я серия23 октября
3-я серия30 октября
4-я серия6 ноября
5-я серия13 ноября
6-я серия20 ноября
7-я серия27 ноября
8-я серия4 декабря
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