Расписание выхода сериала «Жвачка» про трагичную историю любви
Уже 16 октября состоится премьера драматического сериала «Жвачка». Шоу расскажет об отношениях начинающего блогера и девушки из детдома. Гале кажется, что она нашла любовь всей жизни, а для Ромы она всего лишь очередная лёгкая победа. Он готов на любую ложь, лишь бы избавиться от неё, а Галя – на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент всё заходит слишком далеко.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 4 декабря.
Расписание выхода сериала «Жвачка» от Premier
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 октября
|2-я серия
|23 октября
|3-я серия
|30 октября
|4-я серия
|6 ноября
|5-я серия
|13 ноября
|6-я серия
|20 ноября
|7-я серия
|27 ноября
|8-я серия
|4 декабря
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