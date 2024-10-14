Новое демо Delta Force недоступно в России

Сегодня стартует новая демоверсия Delta Force — она будет доступна в рамках фестиваля Steam Next Fest. Однако жителей России ожидал неприятный сюрприз: шутер неожиданно полностью заблокирован в России, хотя летняя альфа была доступна в регионе.

Демо недоступно даже в случае, если у вас аккаунт Steam другого региона — казахстанский, турецкий и тому подобное. Доступ закрывают конкретно по IP-адресу.

Фото: Чемпионат

«Чемпионат» связался с технической поддержкой шутера, где на вопрос о недоступности игры было заявлено, что причина блокировки связана с «региональными правилами Steam». Никаких подробностей больше не раскрыли, отметив, что игрокам в России «стоит ожидать новых версий игры».

При этом у Delta Force есть официальный Discord-канал, где есть отдельные чаты для русскоязычных игроков, — да и сама игра переведена на русский язык.

Кто-то уже начал предполагать, что Delta Force могут выпустить в России через партнёров — к примеру, VK Play или «Иннова», поэтому доступ россиянам через другие сервисы начинают блокировать преждевременно.

Новая Delta Force — это шутер от китайской студии TiMi (Call of Duty Mobile). Новинка предложит сразу три режима: сюжетную кампанию, соревновательный мультиплеер в духе Battlefield и эвакуационный шутер в духе Escape from Tarkov.

Видео доступно на YouTube-канале TiMi. Права на видео принадлежат Delta Force Game.