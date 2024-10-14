Вышел финальный русский трейлер фильма «Бемби» к премьере 17 октября

Компания Capella Film представила финальный русский трейлер фильма «Бемби. История жизни в лесу». Лента о приключениях молодого оленёнка выйдет в России уже 17 октября.

Видео доступно во VK-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Новая экранизация известной книги Феликса Зальтена расскажет о похождениях Бемби и его друзей-животных — ворона, кролика и енота. Осенью оленёнка разлучают с матерью, после чего молодому герою приходится учиться жить самостоятельно, познавая мир вокруг.

Режиссёром фильма выступил Мишель Фесслер, ранее уже работавший над проектами с животными («Земля медведей», «Птицы 2»).