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Трейлер фильма Бемби. История жизни в лесу (2024) — смотреть онлайн, дата выхода в России

Вышел финальный русский трейлер фильма «Бемби» к премьере 17 октября
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Компания Capella Film представила финальный русский трейлер фильма «Бемби. История жизни в лесу». Лента о приключениях молодого оленёнка выйдет в России уже 17 октября.

Видео доступно во VK-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Новая экранизация известной книги Феликса Зальтена расскажет о похождениях Бемби и его друзей-животных — ворона, кролика и енота. Осенью оленёнка разлучают с матерью, после чего молодому герою приходится учиться жить самостоятельно, познавая мир вокруг.

Режиссёром фильма выступил Мишель Фесслер, ранее уже работавший над проектами с животными («Земля медведей», «Птицы 2»).

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