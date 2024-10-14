Стартовали съёмки драмы «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым

Кинокомпания «Ол Медиа Компани» объявила о старте производства фильма «Беги». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего лента выйдет на телеканале РЕН ТВ и в онлайн-кинотеатре Start.

Лента расскажет историю вора-медвежатника Саши, который проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Тот начинает преследовать сбежавшего свидетеля, а Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака.

Главные роли в картине сыграют Никита Кологривый («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Михаил Пореченков («Хоккейные папы»). Режиссёром выступит Роман Артемьев («Кощей. Похититель невест»).