Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки драмы «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым

Стартовали съёмки драмы «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым
Комментарии

Кинокомпания «Ол Медиа Компани» объявила о старте производства фильма «Беги». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего лента выйдет на телеканале РЕН ТВ и в онлайн-кинотеатре Start.

Лента расскажет историю вора-медвежатника Саши, который проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Тот начинает преследовать сбежавшего свидетеля, а Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака.

Главные роли в картине сыграют Никита Кологривый («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Михаил Пореченков («Хоккейные папы»). Режиссёром выступит Роман Артемьев («Кощей. Похититель невест»).

Также читают
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android