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В российских онлайн-кинотеатрах станет больше рекламы — РАЭК

В российских онлайн-кинотеатрах станет больше рекламы — РАЭК
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В ближайшие два года на российских стриминговых сервисах появится куда больше рекламы. Такой вывод в интервью ТАСС сделал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

По его мнению, это произойдёт благодаря тому, что в стране растёт потребление онлайн-контента. Если раньше зрители смотрели фильмы и сериалы на телевидении, то сейчас они предпочитают включать контент на стримингах. Это неминуемо приведёт к тому, что рынком всё больше будут интересоваться рекламодатели.

В перспективе двух лет, а может быть, даже следующего года мы увидим, что реклама точно так же будет размещаться на стриминговых сервисах. Это научатся считать, это научатся монетизировать холдинги, это научатся продавать.

Ранее стало известно, что по итогам первой половины 2024 года российский рынок легально размещённой рекламы в интернете превысил 381 млрд рублей. И эта цифра будет расти, считает директор РАЭК.

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