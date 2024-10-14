В России начались продажи бюджетного смартфона Honor X6b с большой батареей

В середине октября до России добрался бюджетный смартфон Honor X6b. Гаджет уже доступен у большинства российских ритейлеров по цене от 16 999 рублей.

Honor X6b оснащён 6,56-дюймовым экраном с разрешением 1612х720 пикселей и частотой обновления дисплея 90 Гц. Устройство работает на базе Android 14 под управлением процессора Mediatek Helio G85 с 4/6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Гаджет получил большую батарею объёмом 5200 мАч c поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 ватт.

Смартфон получил двойную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также фронтальный датчик на 5 Мп. Среди других особенностей устройства: поддержка NFC, разъём для наушников 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев на кнопке включения.