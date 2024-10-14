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«Телеграм» откроет офис в Казахстане

«Телеграм» откроет офис в Казахстане
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Мессенджер «Телеграм» Павла Дурова планирует открыть представительство в Казахстане — об этом сообщили в Министерстве цифрового развития республики.

Глава ведомства Жаслан Мадиев также отметил, что по закону офисы в стране вскоре должны будут открыть и другие платформы.

Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с нашим законодательством интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом.

Ранее разработчики «Телеграма» объявили конкурс по созданию нового видеоплеера для мессенджера.

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