«Телеграм» откроет офис в Казахстане
Мессенджер «Телеграм» Павла Дурова планирует открыть представительство в Казахстане — об этом сообщили в Министерстве цифрового развития республики.
Глава ведомства Жаслан Мадиев также отметил, что по закону офисы в стране вскоре должны будут открыть и другие платформы.
Мы также активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с нашим законодательством интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса — важный шаг для повышения контроля над контентом.
Ранее разработчики «Телеграма» объявили конкурс по созданию нового видеоплеера для мессенджера.
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