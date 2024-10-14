Бюджетная версия шлема Apple Vision Pro будет стоить дешевле 200 тыс. рублей — инсайдер

Инсайдер Марк Гурман поделился новой информацией о бюджетной версии шлема смешанной реальности Apple Vision Pro — по его данным, гарнитура будет стоить дешевле $ 2 тыс. (192 тысячи рублей).

Разработка более дешёвого варианта началась после слабых продаж основного AR-шлема. Apple планирует использовать менее мощный процессор, а также рассматривает способ, при котором Vision Pro будет работать только при подключении к iPhone или Mac.

По прогнозам аналитиков, продажи шлема смешанной реальности Apple Vision Pro не достигнут показателя в 500 тыс. штук по итогам 2024 года. Одним из главных недостатков устройства называют завышенную цену.