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Бюджетная версия шлема Apple Vision Pro будет стоить дешевле 200 тыс. рублей — инсайдер

Бюджетная версия шлема Apple Vision Pro будет стоить дешевле 200 тыс. рублей — инсайдер
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Инсайдер Марк Гурман поделился новой информацией о бюджетной версии шлема смешанной реальности Apple Vision Pro — по его данным, гарнитура будет стоить дешевле $ 2 тыс. (192 тысячи рублей).

Разработка более дешёвого варианта началась после слабых продаж основного AR-шлема. Apple планирует использовать менее мощный процессор, а также рассматривает способ, при котором Vision Pro будет работать только при подключении к iPhone или Mac.

По прогнозам аналитиков, продажи шлема смешанной реальности Apple Vision Pro не достигнут показателя в 500 тыс. штук по итогам 2024 года. Одним из главных недостатков устройства называют завышенную цену.

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