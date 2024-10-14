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Анонсирована TRON: Catalyst — новая игра по вселенной «Трон» от Disney

Анонсирована TRON: Catalyst — новая игра по вселенной «Трон» от Disney
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Издательство Devolver Digital анонсировало новый проект по вселенной культовой франшизы «Трон». Игра получила название TRON: Catalyst — её релиз состоится в 2025 году на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Devolver Digital.

События нового игрового «Трона» расскажут абсолютно новую историю в фантастической вселенной. Главным героем выступит Экзо, невероятно стойкая и находчивая программа, получившую необычные способности благодаря Сбою. По ходу сюжета персонаж будет становиться всё сильнее и приобретать навыки, которые правители гибнущей Архисистемы очень хотели бы взять под свой контроль.

Разработчиком проекта выступает студия Bithell games, известная по Thomas Was Alone и TRON: Identity. Судя по странице игры в Steam, экшен получит перевод на русский язык в виде субтитров.

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