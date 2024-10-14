Россияне предзаказали всю партию PlayStation 5 Pro, несмотря на наценку почти в два раза

Предзаказы игровой приставки PlayStation 5 Pro в России более чем в три раза превзошли ожидания ритейлеров — об этом сообщила сеть магазинов «М.Видео–Эльдорадо» редакции «Известий».

Россияне выкупили все консоли, доступные для предзаказа — и это несмотря на то что цена PS5 Pro в РФ почти вдвое выше оригинала. Магазины просили за неё 130 тысяч рублей, хотя изначальная цена приставки составляет $ 699 в США (около 67 тысяч) и € 799 в ЕC (примерно 84 тысячи рублей).

Предзаказы PlayStation 5 Pro начались 26 сентября, и с первого же дня результаты значительно превзошли наши ожидания. Консоли Sony PlayStation традиционно популярны на нашем рынке — так, в первом полугодии 2024-го базовая PS5 заняла 73% всего российского рынка консолей. Важный фактор, который оказал влияние на спрос на PS5 Pro, — готовность привезти приставку на склады уже в ноябре.

PS5 Pro поступит в продажу во всём мире уже 7 ноября.