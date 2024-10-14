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Аль Пачино радовался травме на съёмках «Крёстного отца» — он надеялся, что его уволят

Аль Пачино радовался травме на съёмках «Крёстного отца» — он надеялся, что его уволят
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Легендарный актёр Аль Пачино в автобиографии признался, что был рад получить травму во время съёмок «Крёстный отец» из-за критики в его адрес.

Исполнитель роли Майкла Корлеоне вспоминает, что студия долго сомневалась, действительно ли он подходит на позицию гангстера. Напряжение чувствовалось даже на съёмочной площадке — в итоге, когда актёр подвернул лодыжку во время прыжка на машину в движении, он почувствовал облегчение.

«Я лежал там и думал: «Это чудо. О боже, ты спасаешь меня. Мне больше не нужно сниматься в этом фильме». Я был потрясён чувством облегчения, которое охватило меня. Приходить на работу каждый день, чувствовать себя ненужным, чувствовать себя подчинённым — это было гнетущим опытом, и эта травма могла стать моим освобождением из этой тюрьмы.

Аль Пачино предполагал, что теперь студия сможет заменить его на другого актёра — однако его самоотверженная игра скорее убедила продюсеров в обратном. Актёр считает, что именно из-за этой сцены его не уволили.

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