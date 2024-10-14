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МТС обязали снизить тарифы и заплатить штраф 3 млрд рублей

МТС обязали снизить тарифы и заплатить штраф 3 млрд рублей
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание оператору связи МТС выплатить в бюджет России 3 млрд рублей «незаконно полученного дохода». Также компании придётся снизить тарифы до прежнего уровня.

В ведомстве уточнили, что в апреле и мае МТС безосновательно повысила цены на 8%, что затронуло 30 млн абонентов по всей стране.

Повышение являлось экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей.

Отмечается, что подобная мера наказания применяется впервые — ранее нарушителей не заставляли переводить в бюджет деньги, полученные нечестным путём. В ФАС считают, что этот случай позволит эффективно предотвращать подобные случаи несправедливого повышения цен в будущем.

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