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Сериал Укрытие от Apple, 2-й сезон (2024) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон
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Уже 15 ноября состоится премьера второго сезона сериала «Укрытие». Шоу продолжит историю постапокалиптичного мира, где люди живут на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией.

Во втором сезоне вновь будет 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Финал состоится 17 января, после чего стартует другой флагманский сериал стриминга — второй сезон «Разделения».

Расписание выхода второго сезона сериала «Укрытие»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 ноября
2-я серия22 ноября
3-я серия29 ноября
4-я серия6 декабря
5-я серия13 декабря
6-я серия20 декабря
7-я серия27 декабря
8-я серия3 января
9-я серия10 января
10-я серия17 января
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