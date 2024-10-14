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Вышел трейлер мини-сериала про авиакатастрофу в Локерби от режиссёра «Острых козырьков»

Вышел трейлер мини-сериала про авиакатастрофу в Локерби от режиссёра «Острых козырьков»
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Телесеть Sky опубликовала тизер-трейлер предстоящего мини-сериала «Локерби: Поиск правды». Премьера проекта состоится 2 января 2025 года.

Главную роль сыграет Колин Фёрт («Король говорит!», «Гордость и предубеждение», «Кингсман»). Режиссёром сериала выступит Отто Батхёрст, работавший над «Острыми козырьками» и одним из эпизодов «Чёрного зеркала».

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky.

Сюжет сериала основан на реальной авиакатастрофе, которая произошла над английским городом Локбери в 1988 году. В результате взрыва погибли 270 человек — все пассажиры и члены экипажа. Лента расскажет историю отца девушки, погибшей в катастрофе: он пытается сам провести расследование и выявить причину взрыва.

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