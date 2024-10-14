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Топ-100 лучших игр на ПК в 2024 году — Baldur's Gate 3, Disco Elysium, Elden Ring и другие

Топ-100 лучших игр на ПК за всё время от PC Gamer — на первом месте Baldur's Gate 3
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Авторитетный портал PC Gamer опубликовал новую версию рейтинга 100 лучших ПК-игр: журналисты выбрали самые качественные и актуальные тайтлы за всё время, которые высоко ценятся в 2024 году.

Первое место заняла Baldur's Gate 3 — в прошлом году игра не попала в рейтинг, так как вышла после голосования. Среди других новинок стоит отметить Helldivers 2 (14-е место), Alan Wake 2 (21) и Ghost of Tsushima (92).

Топ-20 лучших ПК-игр в истории по состоянию на 2024 год — PC Gamer:

  1. Baldur's Gate 3
  2. Disco Elysium
  3. Elden Ring
  4. Minecraft
  5. Persona 5 Royal
  6. The Witcher 3: Wild Hunt
  7. Half-Life 2
  8. Balatro
  9. Stardew Valley
  10. Doom (1993)
  11. Metal Gear Solid 3
  12. Total War: Warhammer III
  13. XCOM 2
  14. Helldivers 2
  15. Red Dead Redemption 2
  16. Dwarf Fortress
  17. Rimworld
  18. Mass Effect Legendary Edition
  19. Slay the Spire
  20. Hades

Полный список 100 лучших игр на ПК можно посмотреть тут.

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