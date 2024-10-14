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Топ-100 лучших игр на ПК за всё время от PC Gamer — на первом месте Baldur's Gate 3

Авторитетный портал PC Gamer опубликовал новую версию рейтинга 100 лучших ПК-игр: журналисты выбрали самые качественные и актуальные тайтлы за всё время, которые высоко ценятся в 2024 году.

Первое место заняла Baldur's Gate 3 — в прошлом году игра не попала в рейтинг, так как вышла после голосования. Среди других новинок стоит отметить Helldivers 2 (14-е место), Alan Wake 2 (21) и Ghost of Tsushima (92).

Топ-20 лучших ПК-игр в истории по состоянию на 2024 год — PC Gamer:

Baldur's Gate 3 Disco Elysium Elden Ring Minecraft Persona 5 Royal The Witcher 3: Wild Hunt Half-Life 2 Balatro Stardew Valley Doom (1993) Metal Gear Solid 3 Total War: Warhammer III XCOM 2 Helldivers 2 Red Dead Redemption 2 Dwarf Fortress Rimworld Mass Effect Legendary Edition Slay the Spire Hades

Полный список 100 лучших игр на ПК можно посмотреть тут.