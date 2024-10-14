Топ-100 лучших игр на ПК за всё время от PC Gamer — на первом месте Baldur's Gate 3
Авторитетный портал PC Gamer опубликовал новую версию рейтинга 100 лучших ПК-игр: журналисты выбрали самые качественные и актуальные тайтлы за всё время, которые высоко ценятся в 2024 году.
Первое место заняла Baldur's Gate 3 — в прошлом году игра не попала в рейтинг, так как вышла после голосования. Среди других новинок стоит отметить Helldivers 2 (14-е место), Alan Wake 2 (21) и Ghost of Tsushima (92).
Топ-20 лучших ПК-игр в истории по состоянию на 2024 год — PC Gamer:
- Baldur's Gate 3
- Disco Elysium
- Elden Ring
- Minecraft
- Persona 5 Royal
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Half-Life 2
- Balatro
- Stardew Valley
- Doom (1993)
- Metal Gear Solid 3
- Total War: Warhammer III
- XCOM 2
- Helldivers 2
- Red Dead Redemption 2
- Dwarf Fortress
- Rimworld
- Mass Effect Legendary Edition
- Slay the Spire
- Hades
Полный список 100 лучших игр на ПК можно посмотреть тут.
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