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«Может заставить вас плакать». Первые оценки платформера Neva от авторов GRIS — 86 из 100

За день до релиза атмосферного платформера Neva на популярных игровых порталах появились первые обзоры проекта. Рецензенты высоко оценили игру — на сайте Opencritic она получила оценку 86 из 100.

Журналисты сравнивают Neva с предыдущим проектом студии — GRIS, отмечая простой геймплей, но глубокую историю и приятную атмосферу. По мнению обозревателя GamingTrend (оценка 95 из 100), это достигается с помощью графики и звука.

Прекрасно созданная анимация, яркие фоны и причудливый, но мощный саундтрек. Каждый элемент Neva идеально воплощает захватывающий опыт игрока, от истории до игрового процесса, в результате чего Neva взлетает даже выше своего предшественника Gris как самостоятельный шедевр.

Автор Press Start (9 из 10) уверяет, что Neva смогла развить идеи GRIS.

Neva — это глубоко трогательное, интерактивное произведение искусства. Оно так же приятно для глаз, как и для ушей, и усилия, которые эта ещё молодая студия приложила для развития идей, заложенных в их первой игре Gris, достойны похвалы.

При этом многие, как автор Digital Trends (3,5 из 5), отмечает простой геймплей и акцент на повествовании.

Neva, возможно, не самый сложный 2D-платформер, но он всё равно может заставить вас плакать.

Самую низкую оценку (7 из 10) также поставили в Gameliner, также отмечая игровой процесс.

Хотя игровой процесс не слишком сложен и разнообразен, его баланс между исследованием и простым боем делает его идеальным для поклонников игр с сюжетом, а не длительных, тяжёлых испытаний.

Neva выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 15 октября.