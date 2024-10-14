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Стартовали съёмки фильма ужасов «Заклятие 4» — большого финала серии

Стартовали съёмки фильма ужасов «Заклятие 4» — большого финала серии
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14 октября кинокомпания Warner Bros. приступила к производству фильма ужасов «Заклятие 4: Последние обряды». Съёмки продлятся несколько месяцев, а премьера ленты состоится 5 сентября 2025 года.

«Заклятие 4» завершит серию хорроров — лента станет большим финалом франшизы. При этом авторы наверняка продолжат киновселенную с помощью спин-оффов вроде «Проклятия Аннабель» и других сторонних проектов.

Серия фильмов ужасов «Заклятие» рассказывает об исследователях паранормальных явлений — семейной паре Эде и Лоррейн Уорренах. С 2013 года по франшизе вышло восемь картин, общая касса которых превышает $ 2 млрд. Главные роли в лентах исполняют Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).

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