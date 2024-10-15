Фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет в онлайне уже 29 октября — из-за провала в кино

Издание Variety выпустило большой материал, посвящённый фильму «Джокер: Безумие на двоих». Журналисты в том числе назвали дату релиза картины в цифровых сервисах — ленту можно будет посмотреть в онлайне уже 29 октября.

Таким образом, кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру на стримингах сразу на три недели. Изначально лента должна была оказаться в Сети лишь 19 ноября, однако её катастрофические сборы ($ 165 млн за два уикенда) привели к тому, что драма покинет мировые кинотеатры в конце октября. С помощью раннего релиза в онлайне студия может отбить хотя бы часть затрат, которые составляют $ 200 млн.

Продолжение «Джокера» рассказывает о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.