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«Это здорово, он мой учитель»: Марк Эйдельштейн — о сравнении с Тимоти Шаламе

«Это здорово, он мой учитель»: Марк Эйдельштейн — о сравнении с Тимоти Шаламе
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Многие уже называют российского актёра Марка Эйдельштейна отечественным Тимоти Шаламе. Как оказалось, актёр наслышан о таком сравнении и даже благодарен за него.

По словам Эйдельштейна, он большой фанат творчества Шаламе. Своего коллегу российский актёр назвал учителем, поскольку сам Марк многое перенял от него и продолжает это делать до сих пор, чтобы развиваться.

Это отличное сравнение, потому что он потрясающий актёр. Он как мой учитель, я изучаю его манеру игры и его способ создания персонажей.

Увидеть Марка можно будет в ленте «Анора» — официальная премьера ленты в России состоится 17 октября.

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