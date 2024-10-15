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«Это не имеет значения»: Харрисон Форд — о том, нужно ли актёрам становиться звёздами

«Это не имеет значения»: Харрисон Форд — о том, нужно ли актёрам становиться звёздами
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Во время недавнего интервью журналу GQ актёр Харрисон Форд, известный по франшизе «Индиана Джонс» и другим проектам, высказался по поводу кинозвёзд в киноиндустрии.

По мнению Форда, те, кто говорит, что настоящих звёзд больше не будет, несут полную чушь. Харрисон вообще считает, что достойный актёр не обязательно должен становиться звездой, ведь его задача как артиста состоит в другом.

Каждый день появляются замечательные актёры. Станут они кинозвёздами или нет, на самом деле не имеет значения. Я никогда, чёрт возьми, не понимал, что значит быть кинозвездой. Я просто актёр. Я рассказываю истории.

Увидеть Форда можно будет во втором сезоне сериала «Терапия», который стартует уже завтра. А в 2025 году выйдет сразу два фильма Marvel Studios с участием артиста: «Громовержцы» и новая часть «Капитана Америка».

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