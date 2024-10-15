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Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски сам переснял значительную часть «Балерины»

Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски сам переснял значительную часть «Балерины»
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Фильм «Балерина» — спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли. Режиссёром ленты выступил Лен Уайзман. Судя по всему, постановщик не очень хорошо справился со своей работой.

Появилась информация от издания The Wrap о том, что режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски якобы переснял «значительную» часть фильма в Праге, а Уайзман даже не присутствовал на съёмочной площадке. Почему в процесс вмешался Стахелски? Чтобы не дать выпустить посредственный проект, который так тесно связан с «Джоном Уиком».

По словам источников The Wrap, дополнительная работа Чада над «Балериной» задерживает ремейк «Горца» с Генри Кавиллом, поскольку его тоже снимает Стахелски.

Конечно, Чаду пришлось убирать за кем-то другим. Помните, что этот фильм — по сути «Джон Уик 3.5». Эта история происходит до «Джона Уика 4», и после этого фильма они не могут потерпеть неудачу ни в чём связанном с «Уиком». Чад планирует снимать «Горца», но теперь этот процесс затянулся месяцев на пять.

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Премьера картины состоится 6 июня 2025 года.

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