Сегодня мультфильм «Дикий робот» вышел в онлайне. Картина стала доступна для цифрового просмотра в Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других стриминговых сервисах.

Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Мировая премьера «Дикого робота» состоялась 27 сентября. Сборы мультфильма в прокате уже достигли $ 150 млн при бюджете в $ 78 млн. Проект также получил крайне тёплые отзывы от критиков и зрителей.