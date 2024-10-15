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Мультфильм «Дикий робот» вышел в онлайне

Мультфильм «Дикий робот» вышел в онлайне
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Сегодня мультфильм «Дикий робот» вышел в онлайне. Картина стала доступна для цифрового просмотра в Apple TV+, Amazon Prime, Vudu и других стриминговых сервисах.

Лента рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Мировая премьера «Дикого робота» состоялась 27 сентября. Сборы мультфильма в прокате уже достигли $ 150 млн при бюджете в $ 78 млн. Проект также получил крайне тёплые отзывы от критиков и зрителей.

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