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Эксперты и представители киноиндустрии ждут, что фильм «Руки вверх!» соберёт 1 млрд рублей

Фильм «Руки вверх!» про музыкальную группу Сергея Жукова вышел 10 октября. Лента уже собрала более 250 млн рублей и возглавила кинопрокат России за уикенд. Иными словами, картина отлично стартовала.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков отметил, что он и другие представители индустрии ждут, что лента сможет собрать 1 млрд рублей. По словам Воронкова, «надежда на фильм есть».

Фильм зрителю понравился, отзывы более чем положительные. Если в четверг большого потока зрителей на него не наблюдалось, то с пятницы-субботы стало хорошо работать сарафанное радио, а к воскресенью фильм достиг как минимум 70-80% своего потенциала. Мы ставим эстимейт, что он вполне может достигнуть 1 млрд рублей, если будет держаться в топе хотя бы ещё пару недель. Надежда на этот фильм у нас есть.

Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Сергей Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.