Против рэпера Пи Дидди подали ещё один судебный иск с обвинением в изнасиловании

По данным NBC News, против скандального рэпера Пи Дидди (Джеймса Комбса) подали ещё один судебный иск. К уже имеющимся обвинениям добавилось ещё одно — в изнасиловании 19-летней девушки.

Шесть жалоб были поданы в Южном округе Нью-Йорка от имени четырёх мужчин и двух женщин, ни один из которых не назван в материалах дела. Инциденты, о которых говорится в жалобах, охватывают период с 1995 по 2021 год и включают обвинения в сексуальном насилии.

Среди обвинителей — мужчина, которому на момент предполагаемого инцидента было 16 лет, и женщина, которая была 19-летней студенткой колледжа, когда Комбс изнасиловал её в номере отеля на Манхэттене в 2004 году. Согласно искам, все предполагаемые инциденты произошли в Нью-Йорке или Хэмптоне.

Расследование началось в конце 2023 года, когда появились первые судебные иски против Комбса, однако их пытались как можно быстрее замять. Впрочем, к началу 2024-го в домах рэпера начали проходить первые обыски. Сейчас Комбс находится под арестом и отрицает все обвинения.