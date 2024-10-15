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Грета Гервиг переживала из-за того, что её «Хроники Нарнии» не выйдут в кинотеатрах

Грета Гервиг переживала из-за того, что её «Хроники Нарнии» не выйдут в кинотеатрах
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Грета Гервиг, снявшая «Барби» и «Маленьких женщин», выпустит новую часть «Хроник Нарнии». Фильм выйдет только на Netflix, минуя кинотеатры, и это озадачило Гервиг.

По её словам, она была немного растеряна и переживала из-за того, что картина не получит прокат в кинотеатрах, а выйдет лишь в цифровом виде на стриминговом сервисе. Грета приверженец того, что фильмы должны выпускать в кинотеатрах для зрителей.

Съёмки «Хроник Нарнии» Греты Гервиг стартуют 31 января 2025 года. Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж. Детали сюжета и полный актёрский состав ещё неизвестны.

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