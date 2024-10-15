Анджелина Джоли ликует из-за неудач Брэда Питта — СМИ

По данным источников издания In Touch Weekly, бывшая жена Брэда Питта, Анджелина Джоли, радуется неудачам экс-супруга, связанным с фильмом «Одинокие волки».

Боссы Apple TV+ сократили время показа «Одиноких волков» в кинотеатрах, а также не стали вести рекламную кампанию картины. Во всей этой ситуации отлично себя чувствует только Анджелина Джоли, отметили источники.

Также отмечается, что актриса до сих пор «страстно ненавидит Брэда», поэтому сейчас она ведёт себя неподобающим образом вместо человеческой поддержки. Также ей «никогда не нравилась дружба Питта с Клуни». С чем это связано, не уточняется.