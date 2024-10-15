Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анджелина Джоли ликует из-за неудач Брэда Питта — СМИ

Анджелина Джоли ликует из-за неудач Брэда Питта — СМИ
Комментарии

По данным источников издания In Touch Weekly, бывшая жена Брэда Питта, Анджелина Джоли, радуется неудачам экс-супруга, связанным с фильмом «Одинокие волки».

Боссы Apple TV+ сократили время показа «Одиноких волков» в кинотеатрах, а также не стали вести рекламную кампанию картины. Во всей этой ситуации отлично себя чувствует только Анджелина Джоли, отметили источники.

Также отмечается, что актриса до сих пор «страстно ненавидит Брэда», поэтому сейчас она ведёт себя неподобающим образом вместо человеческой поддержки. Также ей «никогда не нравилась дружба Питта с Клуни». С чем это связано, не уточняется.

Материалы по теме
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android