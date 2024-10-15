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Продолжение сериала «Молодёжка» стартует 5 ноября

Продолжение сериала «Молодёжка» стартует 5 ноября
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СТС объявил, что новый сезон сериала «Молодёжка» под названием «Молодёжка: Новая смена» стартует 5 ноября. Сколько серий выйдет в этот день, пока не объявили.

Сюжет расскажет о том, как знакомый фанатам Вадим Казанцев, сыгранный Владимиром Зайцевым, «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба становится бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Постер с датой премьеры

Фото: ART PICTURES VISION

К своим ролям также вернутся Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков и другие. Денис Никифоров, который полюбился фанатам франшизы за роль Сергея Макеева, в продолжении не снялся.

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