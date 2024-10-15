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Трейлер фильма Любовь Советского Союза (2024) — смотреть онлайн

Вышел большой трейлер «Любви Советского Союза» — фильма об актрисе Галине Ковровой
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«Кинопоиск» представил большой трейлер «Любви Советского Союза» — фильма о молодой актрисе Галине Ковровой, которая в 1930-х обрела известность во всём СССР. Премьера ленты состоится уже 7 ноября во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Будущая картина расскажет о грандиозной эпохе через историю жизни «женщины, которая бьётся за свою любовь в стремительно меняющемся мире», — звезды советского театра и кино 1930-х Галины Ковровой. Сюжет основан на реальных событиях, а сами события охватят в том числе Великую Отечественную войну.

Главную роль в фильме сыграла Ангелина Стречина («Пищеблок»), вместе с ней в картине роли также исполнили Роман Васильев («Бедный олигарх»), Кирилл Кузнецов («Лихач»), Ангелина Поплавская («Мастер») и другие актёры. Режиссёром выступили Никита Высоцкий («Союз спасения») и Илья Лебедев («Безопасность»).

Постер «Любви Советского Союза»

Фото: «Централ партнершип»

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