Вышел большой трейлер «Любви Советского Союза» — фильма об актрисе Галине Ковровой

«Кинопоиск» представил большой трейлер «Любви Советского Союза» — фильма о молодой актрисе Галине Ковровой, которая в 1930-х обрела известность во всём СССР. Премьера ленты состоится уже 7 ноября во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Будущая картина расскажет о грандиозной эпохе через историю жизни «женщины, которая бьётся за свою любовь в стремительно меняющемся мире», — звезды советского театра и кино 1930-х Галины Ковровой. Сюжет основан на реальных событиях, а сами события охватят в том числе Великую Отечественную войну.

Главную роль в фильме сыграла Ангелина Стречина («Пищеблок»), вместе с ней в картине роли также исполнили Роман Васильев («Бедный олигарх»), Кирилл Кузнецов («Лихач»), Ангелина Поплавская («Мастер») и другие актёры. Режиссёром выступили Никита Высоцкий («Союз спасения») и Илья Лебедев («Безопасность»).

Постер «Любви Советского Союза»