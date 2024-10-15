Режиссёр фильма про футболиста Фёдора Черенкова не боится критики блогера BadComedian

«Чемпионат» взял у режиссёра фильма «Федя. Народный футболист» Николая Акелькина небольшое интервью, посвящённое созданию ленты. Затронули даже известного блогера Евгения BadComedian Баженова.

На вопрос о том, опасается ли режиссёр, что Баженов не совсем лестно пройдётся и по его картине, как это было, к примеру, с фильмом «Движение вверх», Акелькин ответил положительно. По мнению постановщика, если блогер сделал обзор на фильм, значит, картина удалась.

Если BadComedian сделает обзор на наш фильм, значит, фильм состоялся, он заметный. Он же не делает обзоры по плохим фильмам, которые никому не нужны, он делает только по большим и успешным релизам. Да и у него свои история, контент, своё направление в этом, своя аудитория. В какой-то степени он тоже продвигает российское кино своими обзорами.

Также Николай отметил, что не боится адекватной критики своей ленты, поскольку она всегда была и будет. Самое главное, подчеркнул постановщик, чтобы фильм существовал и «жил» даже после окончания проката в кинотеатрах.

Главное, чтобы фильм жил после того, как откатается в кинотеатрах и выйдет на платформе. Если фильм живёт дальше, значит, это хорошее кино. Если фильм забылся, значит, что-то где-то недоработали. «Движение вверх!» живёт, «Легенда №17» тоже, их пересматривают.

Премьера ленты «Федя. Народный футболист» состоится 31 октября.