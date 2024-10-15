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В «Ростелекоме» не исключили блокировку сервисов Google в России

В «Ростелекоме» не исключили блокировку сервисов Google в России
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Заместитель президента-председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов заявил в интервью RTVI, что на территории России могут быть заблокированы сервисы Google. При этом речь идёт не о блокировке со стороны регуляторов, а ограничение от самой американской корпорации.

Топ-менеджер отметил, что если Google решит заблокировать свои сервисы в России, то жители страны лишатся многих функций. Среди них: метки геопозиционирования, push-уведомления, доступ к некоторым приложениям и другие полезные опции.

Различные мелкие сервисы, которые мы с вами используем в повседневной жизни, Google Mobile Services так называемые, — это, по сути, некоторая неотъемлемая компонента операционной системы Android. Это различные метки геопозиционирования, прогнозы погоды и множество-множество других бытовых вещей, на основе которых на самом деле работают все остальные цифровые приложения, будь то вызов курьера, такси и т. д. Это всё очень сильно зависит на самом деле от сервисов Google Mobile Services, и они могут быть заблокированы.

В самой Google не комментировали возможную блокировку своих сервисов в России. Ранее в компании заявили, что продолжат поддерживать работу своих программ на территории страны.

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