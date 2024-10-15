Warner Bros. потеряет больше $ 150 млн из-за провала «Джокера 2» — СМИ

Издание Variety выпустило большой материал, посвящённый фильму «Джокер: Безумие на двоих». Статья приурочена к катастрофическому провалу фильма, который по итогам двух уикендов собрал в прокате всего лишь $ 165 млн при гигантском бюджете в $ 200 млн и получает в основном негативные отзывы от зрителей.

Журналисты выяснили, что компания Warner Bros. потеряет на фильме более $ 150 млн — в эту сумму входят потенциальные финальные сборы «Безумия на двоих», которые могут не превысить даже $ 200 млн. Если прогнозы окажутся верными, то продолжение одного из самых успешных фильмов WB окажется одним из крупнейших провалов в индустрии за последние годы.

Тем временем представитель Warner Bros. в интервью Variety отверг утверждения инсайдеров, которые он назвал «неверными слухами». При этом хотя бы примерные цифры он назвать отказался.