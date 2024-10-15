Отец российского про-игрока посоветовал сыну героев перед финалом топ-турнира по Dota 2

Российский киберспортсмен Станислав Malr1ne Поторак из состава Team Falcons по Dota 2 показал свою переписку с отцом перед гранд-финалом топ-турнира PGL Wallachia Season 2.

Малрин опубликовал скриншот переписки, где он спрашивает у своего отца, каких персонажей взять в играх финала. Родитель порекомендовал про-игроку использовать таких героев, как Lina, Timbersaw и Monkey King.

Переписка киберспортсмена с отцом Фото: соцсети Malr1ne

В итоге Team Falcons уступила HEROIC в финале чемпионата со счётом 1:3. Стоит отметить, что в единственной игре, которая завершилась победой «соколов», Malr1ne играл на «Тимбере» — персонаже, которого порекомендовал отец киберспортсмена. На остальных картах Поторак использовал других героев.

Малрин прокомментировал произошедшее следующим образом:

Весёлый факт. Папа мне сказал сыграть на этих героях (Lina, Timbersaw, Monkey King. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, результат все помнят. В следующий раз точно буду «пикать» то, что говорит папа.

Международный чемпионат PGL Wallachia S2 по «Доте» с призовым фондом $ 1 млн прошёл в LAN-формате с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. Чемпионом ивента стала южноамериканская HEROIC.