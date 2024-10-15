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Для EA Sports FC 25 вышел третий патч — он улучшил игру вратарей и ослабил удары шведой

Для EA Sports FC 25 вышел третий патч — он улучшил игру вратарей и ослабил удары шведой
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Компания Electronic Arts выпустила третий патч для EA Sports FC 25. Самое большое обновление для футсима с релиза уже доступно на PS4 и Xbox One, а в ближайшее время апдейт также доберётся до ПК, PS5 и Xbox Series.

Новый патч в первую очередь приурочен исправить самые популярные механики, которые используют многие игроки. Так, разработчики ослабили защитные действия команды в схеме с пятью защитниками и улучшили искусственный интеллект центральных защитников, удары шведой издали теперь попадают в створ с меньшей вероятностью, а обычный дальний удар без какого-либо прессинга с большей вероятностью приведёт к голу, чем раньше.

Авторы также исправили баги с вратарями — теперь они корректнее реагируют на удары в угол и действуют более реалистично на выходах один на один. Новый патч также устранил множество багов в режиме Ultimate Team и самих матчах, добавил обновлённые лица футболистов, формы и стадионы. С полным списком изменений можно ознакомиться при запуске EA Sports FC 25 на русском языке или в статье от разработчиков.

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