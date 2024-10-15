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Обновлённый рейтинг команд по CS2 от HLTV на 15 октября 2024 года

Virtus.pro поднялась на восьмую строчку в рейтинге лучших команд по Counter-Strike 2
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Портал HLTV представил обновлённый рейтинг команд по Counter-Strike 2 после завершения топ-турнира Intel Extreme Masters Rio 2024.

Первую строчку в рейтинге продолжает удерживать Natus Vincere, которая стала чемпионом ивента в Рио-де-Жанейро. Вторую строчку сохранила G2 Esports, даже несмотря на то, что команда Ильи m0NESY Осипова заняла последнее место в рамках бразильского чемпионата. Тройку лидеров замыкает Team Vitality.

10 лучших команд по CS2 на 15.10.2024

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Фото: HLTV

После завершения турнира Team Spirit опустилась на пятую строчку, уступив место MOUZ, которая противостояла NAVI в финале. Кроме этого, благодаря топ-5-6 в рамках IEM Rio 2024 российская Virtus.pro вырвалась на восьмое место в списке сильнейших коллективов.

Значительный прогресс также показали FURIA Esports и HEROIC, которые вошли в топ-3-4 на последнем чемпионате. Так, бразильская команда теперь занимает девятое место в рейтинге от HLTV, а европейский состав — 11-е.

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