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Российская драма «Вечная зима» примет участие в кинофестивале в Сан-Паулу

Российская драма «Вечная зима» примет участие в кинофестивале в Сан-Паулу
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Российская драма «Вечная зима» отобрана в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-го Международного кинофестиваля в Сан-Паулу. Об этом сообщил режиссёр ленты Николай Ларионов.

Кинофестиваль в Сан-Паулу достаточно рано взял наш фильм в программу. Мы с командой шутили, что, видимо, на бразильских отборщиков произвели впечатление сцены зимнего футбола. А если серьёзно, то, конечно, весьма почётно оказаться в пуле первых режиссёрских работ со всего мира – в конкурсе с нами, например, «Апрель» Деа Кулумбегашвили после награды в Венеции, сразу несколько фильмов из каннской «Недели критики», участники и победители кинофестивалей в Берлине, Роттердаме, Сан-Себастьяне, Локарно и другие. Очень интересно, как в солнечной Бразилии простой зритель воспримет нашу зимнюю историю, тронет ли она его сердце.

Драма «Вечная зима» расскажет историю супругов Владимира и Елены, которые по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

Международный кинофестиваль в Сан-Паулу пройдёт с 17 по 30 октября в Бразилии. Лента выйдет в российский прокат уже на следующий день после финала ивента — 31 октября.

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