Главный турнир по MLBB впервые пройдёт по швейцарской системе

Организаторы главного турнира года M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang рассказали о формате чемпионата.

Ивент будет состоять из нескольких этапов: уайлд-кард, группы и плей-офф. Первая стадия пройдёт в период с 21 по 24 ноября, вторая — с 28 ноября по 5 декабря, а заключительная — с 7 по 15 декабря.

В рамках уайлд-кард восемь команд будут разделены на две группы, где составы сразятся в best-of-3 сериях в формате «каждый с каждым». Затем лучшие коллективы из каждой группы сразятся в матче «до трёх побед». Победитель решающего противостояния пройдёт во вторую стадию, а остальные ростеры покинут турнир.

Второй этап впервые в истории серии ивентов пройдёт по швейцарской системе. 16 участников в течение недели будут сражаться в сериях «до одной победы» или «до двух побед». Команды, набравшие три победы, пройдут в плей-офф, а коллективы, проигравшие три игры, покинут соревнование. Всего в плей-офф выйдут восемь составов.

Плей-офф представляет из себя классическую double-elimination сетку. Первый раунд пройдёт в формате best-of-3, все следующие матчи вплоть до финала будут best-of-5 противостояниями, а сам гранд-финал будет играться «до четырёх побед».

Международный чемпионат M6 World Championship по MLBB пройдёт в LAN-формате в Куала-Лумпуре, Малайзия. В рамках ивента 23 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.