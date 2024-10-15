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Сборы «Мегалополиса» от режиссёра «Крёстного отца» достигли $ 10 млн — фильм провалился

Сборы «Мегалополиса» от режиссёра «Крёстного отца» достигли $ 10 млн — фильм провалился
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По итогам третьего уикенда фильм-эпопея «Мегалополис» заработал в прокате $ 10 млн. Лента от создателя «Крёстного отца» Френсиса Форда Копполы с треском провалилась в кинотеатрах, не сумев собрать даже десятую часть своего бюджета.

Больше всего лента заработала в США — чуть больше $ 7 млн. Далее идут Франция ($ 1,4 млн), Великобритания ($ 900 тыс.) и другие страны, где фильм оказался ещё менее популярным. Как и предсказывали аналитики, картина оказалась большим провалом для студии Lionsgate, однако компания почти ничего не потеряла от выпуска ленты — все $ 120 млн бюджета выделил сам режиссёр.

Тем временем до цифровых сервисов «Мегалополис» доберётся лишь 12 ноября — спустя полтора месяца в прокате. Станет ли фильм востребованным в Сети, неизвестно.

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