Райан Рейнольдс и Хью Джекман могут стать ведущими «Оскара»-2025

Издание Deadline опубликовало большой материал, посвящённый грядущему «Оскару»-2025. Журналисты пообщались с представителями Киноакадемии и выяснили планы организаторов на будущую церемонию.

Так, ведущими следующего «Оскара» могут стать Райан Рейнольдс и Хью Джекман — оба недавно блистали в фильме «Дэдпул и Росомаха», который собрал в прокате более $ 1,3 млрд. В этот раз организаторы также хотят привлечь и других голливудских звёзд — среди них комик Уилл Фаррелл и Дуэйн Джонсон. Последнему уже не раз предлагали выступить ведущим церемонии, однако он отказывался по различным причинам.

При этом даже если Рейнольдс и Джекман захотят провести всю церемонию вдвоём, у актёров могут возникнуть трудности. Дело в том, что если Marvel будет продвигать «Дэдпула и Росомаху» на «Оскаре», то артисты будут представлять ленту и наверняка не смогут выступить ведущими. Все подробности церемонии станут известны ближе к дате проведения — 2 марта 2025 года.