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YouTube тестирует новый дизайн роликов Shorts со скрытой кнопкой дизлайка

YouTube тестирует новый дизайн роликов Shorts со скрытой кнопкой дизлайка
Аудио-версия:
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В середине октября разработчики YouTube начали тестировать новый интерфейс для коротких роликов Shorts. Обновлённый дизайн уже доступен некоторым случайным пользователям видеохостинга.

Главным изменением нового дизайна стало скрытие кнопки дизлайка — теперь поставить «Не нравится» можно, лишь перейдя в меню настроек ролика. Вместо отрицательной оценки пользователи теперь могут сохранить ролик в формате «Буду смотреть» или «Добавить в избранное» — такое дизайнерское решение понравилось далеко не всем «тестировщикам».

Создатели YouTube уже прокомментировали обновление, назвав его небольшим экспериментом. Его цель — сделать удобное взаимодействие с короткими роликами, чтобы пользователи могли в любой момент сохранить ролик, не обращаясь для этого к отдельному меню.

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