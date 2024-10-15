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Из реестра Роскомнадзора пропали запрещённые материалы в сервисе Discord

Из реестра Роскомнадзора пропали запрещённые материалы в сервисе Discord
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Из реестра запрещённых в России материалов от Роскомнадзора пропали ссылки на сервис Discord. Сперва об этом сообщили российские телеграм-каналы, после чего проверка «Чемпионата» также показала отсутствие упоминаний подобного контента.

Фото: Единый реестр Роскомнадзора

Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что неудаление запрещённых материалов в сервисе — главная причина блокировки платформы в стране. Разработчики «Дискорда» пообещали расследовать ситуацию сразу после блокировки 8 октября. Судя по всему, администрация удалила материалы, к которым у регулятора были претензии.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что для разблокировки Discord в России необходимо не только удалить запрещённые материалы, но и «обеспечить авторизацию пользователей» с помощью телефонных номеров.

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