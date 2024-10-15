Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Steam удалил всю запрещённую информацию и исчез из реестра Роскомнадзора

Steam удалил всю запрещённую информацию и исчез из реестра Роскомнадзора
Комментарии

Онлайн-площадка для геймеров Steam удалила все запрещённые в РФ материалы по требованию Роскомнадзора — об этом в ведомстве сообщили СМИ.

Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещённой информации. Ссылки на 11 интернет-страниц, внесённых ранее в Реестр, будут из него исключены. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент.

После этого сайт Steam пропал из реестра запрещённой информации. Также оттуда исчез Discord, но по этому поводу официальных данных пока нет. Пользователи отметили, что сейчас в реестре не получается найти и другие сайты — при этом «Дискорда» нет и в сервисе проверки ограничений.

Материалы по теме
Из реестра Роскомнадзора пропали запрещённые материалы в сервисе Discord
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android