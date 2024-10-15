Steam удалил всю запрещённую информацию и исчез из реестра Роскомнадзора

Онлайн-площадка для геймеров Steam удалила все запрещённые в РФ материалы по требованию Роскомнадзора — об этом в ведомстве сообщили СМИ.

Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещённой информации. Ссылки на 11 интернет-страниц, внесённых ранее в Реестр, будут из него исключены. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент.

После этого сайт Steam пропал из реестра запрещённой информации. Также оттуда исчез Discord, но по этому поводу официальных данных пока нет. Пользователи отметили, что сейчас в реестре не получается найти и другие сайты — при этом «Дискорда» нет и в сервисе проверки ограничений.