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Мультфильм «Дикий робот» выйдет в кинотеатрах России 19 октября

Мультфильм «Дикий робот» выйдет в кинотеатрах России 19 октября
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27 сентября состоялась мировая премьера мультфильма «Дикий робот» — новой работы студии Dreamworks по одноимённой книге Питера Брауна. За последние недели картина вышла по всему миру, однако так и не добралась до России из-за ухода кинокомпании Universal Pictures из страны.

Тем временем кинотеатры РФ уже опубликовали дату выхода ленты — мультфильм можно будет посмотреть в отечественных киносетях уже 19 октября. Картину вновь будут показывать с помощью предсеансового обслуживания с дубляжом для стран СНГ. Интересно, что релиз в кинотеатрах случится спустя четыре дня после выхода в цифровых сервисах.

«Дикий робот» рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

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