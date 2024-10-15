DOOM запустили в «Телеграме»

Энтузиасты из Axiom Game Labs адаптировали оригинальную DOOM 1993 года для системы Telegram Mini Apps. Теперь легендарную игру можно запустить через приложение «Телеграм».

Чтобы сыграть в DOOM в мессенджере, достаточно запустить бота. Игра работает как на ПК, так и на мобильных телефонах. Разработчики считают, что это доказывает: в «Телеграме» можно не только общаться, но и играть в игры.

Если классика 90-х запускается в TMA, представьте, какие невероятные проекты вас ждут впереди.

DOOM часто используют как показатель того, что устройство или площадку можно использовать для игр. Так, за последний год культовый шутер запускали на «серёжке», газонокосилке и «кишечной палочке».