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Оригинальный DOOM запустили в Telegram — в игру можно поиграть

DOOM запустили в «Телеграме»
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Энтузиасты из Axiom Game Labs адаптировали оригинальную DOOM 1993 года для системы Telegram Mini Apps. Теперь легендарную игру можно запустить через приложение «Телеграм».

Чтобы сыграть в DOOM в мессенджере, достаточно запустить бота. Игра работает как на ПК, так и на мобильных телефонах. Разработчики считают, что это доказывает: в «Телеграме» можно не только общаться, но и играть в игры.

Если классика 90-х запускается в TMA, представьте, какие невероятные проекты вас ждут впереди.

DOOM часто используют как показатель того, что устройство или площадку можно использовать для игр. Так, за последний год культовый шутер запускали на «серёжке», газонокосилке и «кишечной палочке».

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