Black Ops 6, Dead Island 2, South Park и Starcraft 2 — новинки Game Pass в октябре

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине октября. Главными новинками месяца стали шутер Call of Duty: Black Ops 6 и кооперативный зомби-экшен Dead Island 2.

Кроме того, игроков ждёт South Park: The Fractured but Whole по «Южному парку», а также стратегии StarCraft: Remastered и StarCraft 2: Campaign Collection.

Какие игры добавят в Game Pass во второй половине октября:

South Park: The Fractured but Whole — 16 октября (Standard);

— 16 октября (Standard); Donut County — 17 октября (Standard);

— 17 октября (Standard); MechWarrior 5: Clans — 17 октября (Ultimate);

— 17 октября (Ultimate); Call of Duty: Black Ops 6 — 25 октября (Ultimate);

— 25 октября (Ultimate); Ashen — 29 октября (Standard);

— 29 октября (Standard); Dead Island 2 — 31 октября (Standard);

— 31 октября (Standard); StarCraft: Remastered — 5 ноября (Standard);

— 5 ноября (Standard); StarCraft 2: Campaign Collection — 5 ноября (Standard).

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 31 октября из Game Pass пропадут Frog Detective: The Entire Mystery, Headbangers, Inkulinati, Lonely Mountain’s Downhill и Mineko’s Night Market.