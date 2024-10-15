Стали известны группы BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» — Spirit с GG, BB с Liquid
Турнирный оператор FISSURE объявил распределение команд по группам на топ-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.
Участники соревнования были разделены на две группы по шесть коллективов. Две худшие команды из каждой группы по итогам первого этапа покинут соревнование, а остальные пройдут в плей-офф.
Распределение команд по группам на BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»
Группа A:
- BetBoom Team (Россия);
- MOUZ (Европа);
- Talon Esports (Азия);
- Team Liquid (Швеция);
- Tundra Esports (Европа);
- Yakult's Brothers (Китай).
Группа B:
- Aurora Gaming (Азия);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- L1GA TEAM (Восточная Европа);
- Nouns Esports (Северная Америка);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Spirit (Россия).
Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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