Стали известны группы BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» — Spirit с GG, BB с Liquid

Турнирный оператор FISSURE объявил распределение команд по группам на топ-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

Участники соревнования были разделены на две группы по шесть коллективов. Две худшие команды из каждой группы по итогам первого этапа покинут соревнование, а остальные пройдут в плей-офф.

Распределение команд по группам на BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»

Группа A:

BetBoom Team (Россия) ;

; MOUZ (Европа);

Talon Esports (Азия);

Team Liquid (Швеция);

Tundra Esports (Европа);

Yakult's Brothers (Китай).

Группа B:

Aurora Gaming (Азия);

Gaimin Gladiators (Европа);

L1GA TEAM (Восточная Европа) ;

; Nouns Esports (Северная Америка);

Team Falcons (Ближний Восток);

Team Spirit (Россия).

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.