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Состав групп на BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 (ББ Дача по Доте)

Стали известны группы BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» — Spirit с GG, BB с Liquid
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Турнирный оператор FISSURE объявил распределение команд по группам на топ-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

Участники соревнования были разделены на две группы по шесть коллективов. Две худшие команды из каждой группы по итогам первого этапа покинут соревнование, а остальные пройдут в плей-офф.

Распределение команд по группам на BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»

Группа A:

  • BetBoom Team (Россия);
  • MOUZ (Европа);
  • Talon Esports (Азия);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Tundra Esports (Европа);
  • Yakult's Brothers (Китай).

Группа B:

  • Aurora Gaming (Азия);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • L1GA TEAM (Восточная Европа);
  • Nouns Esports (Северная Америка);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Spirit (Россия).

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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